EPR: EPR Properties
56.73 USD 0.14 (0.25%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EPR 환율이 오늘 -0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.51이고 고가는 57.23이었습니다.
EPR Properties 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EPR News
- EPR Properties, 월 배당금 주당 0.295달러 발표
- EPR Properties declares monthly dividend of $0.295 per share
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- JP모건, EPR Properties 목표가 65달러로 상향
- JPMorgan raises EPR Properties price target to $65 on improved outlook
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- EPR Properties (EPR) Properties Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- EPR Properties at BofA Conference: Strategic Shift and Growth Plans
- 1 REIT To Sell And 1 REIT To Buy
- What Happened To EPR Properties? I'm Buying More (NYSE:EPR)
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Are Finance Stocks Lagging EPR Properties (EPR) This Year?
- This EPR Properties Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Tuesday - Fomento Economico (NYSE:FMX), EPR Props (NYSE:EPR)
- EPR Properties stock downgraded by KeyBanc amid box office growth concerns
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- 5 High-Quality Dividend Stocks Yielding Well Over 5% to Buy Without Hesitation Right Now
- Top 3 Real Estate Stocks That Could Blast Off This Month - Generation Income (NASDAQ:GIPR), EPR Props (NYSE:EPR)
- EPR Properties stock price target raised to $62 from $57 at Raymond James
- Collect 6.6% Yields, Paid Monthly By EPR Properties (NYSE:EPR)
- 1 Reason to Buy EPR Properties (EPR)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- If You'd Invested $1,000 in EPR Properties (EPR) 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
일일 변동 비율
56.51 57.23
년간 변동
41.75 61.24
- 이전 종가
- 56.87
- 시가
- 56.76
- Bid
- 56.73
- Ask
- 57.03
- 저가
- 56.51
- 고가
- 57.23
- 볼륨
- 1.189 K
- 일일 변동
- -0.25%
- 월 변동
- 5.15%
- 6개월 변동
- 7.55%
- 년간 변동율
- 16.35%
