Валюты / EPR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EPR: EPR Properties
56.77 USD 1.50 (2.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPR за сегодня изменился на -2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.70, а максимальная — 58.27.
Следите за динамикой EPR Properties. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EPR
- EPR Properties объявляет ежемесячные дивиденды в размере $0,295 на акцию
- EPR Properties declares monthly dividend of $0.295 per share
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- JPMorgan повышает целевую цену акций EPR Properties до $65 на фоне улучшения перспектив
- JPMorgan raises EPR Properties price target to $65 on improved outlook
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- EPR Properties (EPR) Properties Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- EPR Properties at BofA Conference: Strategic Shift and Growth Plans
- 1 REIT To Sell And 1 REIT To Buy
- What Happened To EPR Properties? I'm Buying More (NYSE:EPR)
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Are Finance Stocks Lagging EPR Properties (EPR) This Year?
- This EPR Properties Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Tuesday - Fomento Economico (NYSE:FMX), EPR Props (NYSE:EPR)
- EPR Properties stock downgraded by KeyBanc amid box office growth concerns
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- 5 High-Quality Dividend Stocks Yielding Well Over 5% to Buy Without Hesitation Right Now
- Top 3 Real Estate Stocks That Could Blast Off This Month - Generation Income (NASDAQ:GIPR), EPR Props (NYSE:EPR)
- EPR Properties stock price target raised to $62 from $57 at Raymond James
- Collect 6.6% Yields, Paid Monthly By EPR Properties (NYSE:EPR)
- 1 Reason to Buy EPR Properties (EPR)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- If You'd Invested $1,000 in EPR Properties (EPR) 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
Дневной диапазон
56.70 58.27
Годовой диапазон
41.75 61.24
- Предыдущее закрытие
- 58.27
- Open
- 58.27
- Bid
- 56.77
- Ask
- 57.07
- Low
- 56.70
- High
- 58.27
- Объем
- 1.586 K
- Дневное изменение
- -2.57%
- Месячное изменение
- 5.23%
- 6-месячное изменение
- 7.62%
- Годовое изменение
- 16.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.