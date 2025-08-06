Währungen / EPR
EPR: EPR Properties
56.87 USD 0.21 (0.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPR hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.50 bis zu einem Hoch von 57.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die EPR Properties-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.50 57.32
Jahresspanne
41.75 61.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.66
- Eröffnung
- 56.51
- Bid
- 56.87
- Ask
- 57.17
- Tief
- 56.50
- Hoch
- 57.32
- Volumen
- 833
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- 5.41%
- 6-Monatsänderung
- 7.81%
- Jahresänderung
- 16.63%
