KurseKategorien
Währungen / EPR
Zurück zum Aktien

EPR: EPR Properties

56.87 USD 0.21 (0.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPR hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.50 bis zu einem Hoch von 57.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die EPR Properties-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EPR News

Tagesspanne
56.50 57.32
Jahresspanne
41.75 61.24
Vorheriger Schlusskurs
56.66
Eröffnung
56.51
Bid
56.87
Ask
57.17
Tief
56.50
Hoch
57.32
Volumen
833
Tagesänderung
0.37%
Monatsänderung
5.41%
6-Monatsänderung
7.81%
Jahresänderung
16.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K