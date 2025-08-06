FiyatlarBölümler
EPR: EPR Properties

56.73 USD 0.14 (0.25%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EPR fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.51 ve Yüksek fiyatı olarak 57.23 aralığında işlem gördü.

EPR Properties hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
56.51 57.23
Yıllık aralık
41.75 61.24
Önceki kapanış
56.87
Açılış
56.76
Satış
56.73
Alış
57.03
Düşük
56.51
Yüksek
57.23
Hacim
1.189 K
Günlük değişim
-0.25%
Aylık değişim
5.15%
6 aylık değişim
7.55%
Yıllık değişim
16.35%
21 Eylül, Pazar