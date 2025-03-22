Moedas / EPIX
EPIX: ESSA Pharma Inc
0.21 USD 0.01 (5.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EPIX para hoje mudou para 5.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.20 e o mais alto foi 0.21.
Veja a dinâmica do par de moedas ESSA Pharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EPIX Notícias
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
- EPIX DEADLINE ALERT: ROSEN, A LEADING NATIONAL FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
Faixa diária
0.20 0.21
Faixa anual
0.19 6.48
- Fechamento anterior
- 0.20
- Open
- 0.21
- Bid
- 0.21
- Ask
- 0.51
- Low
- 0.20
- High
- 0.21
- Volume
- 960
- Mudança diária
- 5.00%
- Mudança mensal
- -12.50%
- Mudança de 6 meses
- -86.88%
- Mudança anual
- -96.59%
