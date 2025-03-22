Divisas / EPIX
EPIX: ESSA Pharma Inc
0.20 USD 0.01 (5.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EPIX de hoy ha cambiado un 5.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.20, mientras que el máximo ha alcanzado 0.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ESSA Pharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPIX News
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
Rango diario
0.20 0.21
Rango anual
0.19 6.48
- Cierres anteriores
- 0.19
- Open
- 0.21
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Low
- 0.20
- High
- 0.21
- Volumen
- 721
- Cambio diario
- 5.26%
- Cambio mensual
- -16.67%
- Cambio a 6 meses
- -87.50%
- Cambio anual
- -96.75%
