Currencies / EPIX
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
EPIX: ESSA Pharma Inc
0.19 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
EPIX exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 0.19 and at a high of 0.20.
Follow ESSA Pharma Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPIX News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
- EPIX DEADLINE ALERT: ROSEN, A LEADING NATIONAL FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
Daily Range
0.19 0.20
Year Range
0.19 6.48
- Previous Close
- 0.19
- Open
- 0.20
- Bid
- 0.19
- Ask
- 0.49
- Low
- 0.19
- High
- 0.20
- Volume
- 562
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- -20.83%
- 6 Months Change
- -88.13%
- Year Change
- -96.92%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev