Valute / EPIX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EPIX: ESSA Pharma Inc
0.21 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EPIX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.21 e ad un massimo di 0.21.
Segui le dinamiche di ESSA Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPIX News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
- EPIX DEADLINE ALERT: ROSEN, A LEADING NATIONAL FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
Intervallo Giornaliero
0.21 0.21
Intervallo Annuale
0.19 6.48
- Chiusura Precedente
- 0.21
- Apertura
- 0.21
- Bid
- 0.21
- Ask
- 0.51
- Minimo
- 0.21
- Massimo
- 0.21
- Volume
- 764
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -12.50%
- Variazione Semestrale
- -86.88%
- Variazione Annuale
- -96.59%
21 settembre, domenica