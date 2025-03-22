Devises / EPIX
EPIX: ESSA Pharma Inc
0.21 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EPIX a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.21 et à un maximum de 0.21.
Suivez la dynamique ESSA Pharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EPIX Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
Range quotidien
0.21 0.21
Range Annuel
0.19 6.48
- Clôture Précédente
- 0.21
- Ouverture
- 0.21
- Bid
- 0.21
- Ask
- 0.51
- Plus Bas
- 0.21
- Plus Haut
- 0.21
- Volume
- 764
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -12.50%
- Changement à 6 Mois
- -86.88%
- Changement Annuel
- -96.59%
20 septembre, samedi