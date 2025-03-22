Валюты / EPIX
EPIX: ESSA Pharma Inc
0.19 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPIX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.19, а максимальная — 0.20.
Следите за динамикой ESSA Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EPIX
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
- EPIX DEADLINE ALERT: ROSEN, A LEADING NATIONAL FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
Дневной диапазон
0.19 0.20
Годовой диапазон
0.19 6.48
- Предыдущее закрытие
- 0.19
- Open
- 0.20
- Bid
- 0.19
- Ask
- 0.49
- Low
- 0.19
- High
- 0.20
- Объем
- 562
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -20.83%
- 6-месячное изменение
- -88.13%
- Годовое изменение
- -96.92%
