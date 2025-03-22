Währungen / EPIX
EPIX: ESSA Pharma Inc
0.21 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPIX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.21 bis zu einem Hoch von 0.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die ESSA Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EPIX News
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
- EPIX DEADLINE ALERT: ROSEN, A LEADING NATIONAL FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
Tagesspanne
0.21 0.21
Jahresspanne
0.19 6.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.21
- Eröffnung
- 0.21
- Bid
- 0.21
- Ask
- 0.51
- Tief
- 0.21
- Hoch
- 0.21
- Volumen
- 634
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -12.50%
- 6-Monatsänderung
- -86.88%
- Jahresänderung
- -96.59%
