EPIX: ESSA Pharma Inc
0.21 USD 0.01 (5.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EPIXの今日の為替レートは、5.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.20の安値と0.21の高値で取引されました。
ESSA Pharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPIX News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
- EPIX DEADLINE ALERT: ROSEN, A LEADING NATIONAL FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
1日のレンジ
0.20 0.21
1年のレンジ
0.19 6.48
- 以前の終値
- 0.20
- 始値
- 0.21
- 買値
- 0.21
- 買値
- 0.51
- 安値
- 0.20
- 高値
- 0.21
- 出来高
- 960
- 1日の変化
- 5.00%
- 1ヶ月の変化
- -12.50%
- 6ヶ月の変化
- -86.88%
- 1年の変化
- -96.59%
