EPIX: ESSA Pharma Inc
0.21 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EPIX fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.21 ve Yüksek fiyatı olarak 0.21 aralığında işlem gördü.
ESSA Pharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EPIX haberleri
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- ESSA Pharma to distribute $80 million to shareholders ahead of merger
- ESSA Pharma to seek court approval for cash distribution to shareholders
- ESSA Pharma to be acquired by XenoTherapeutics in all-cash deal
- EPIX DEADLINE TUESDAY: ROSEN, A GLOBAL AND LEADING LAW FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
- EPIX DEADLINE ALERT: ROSEN, A LEADING NATIONAL FIRM, Encourages ESSA Pharma Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 25 Deadline in Securities Class Action - EPIX
Günlük aralık
0.21 0.21
Yıllık aralık
0.19 6.48
- Önceki kapanış
- 0.21
- Açılış
- 0.21
- Satış
- 0.21
- Alış
- 0.51
- Düşük
- 0.21
- Yüksek
- 0.21
- Hacim
- 764
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -12.50%
- 6 aylık değişim
- -86.88%
- Yıllık değişim
- -96.59%
21 Eylül, Pazar