Moedas / ENGN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ENGN: enGene Holdings Inc
6.78 USD 0.26 (3.99%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENGN para hoje mudou para 3.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.44 e o mais alto foi 7.00.
Veja a dinâmica do par de moedas enGene Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENGN Notícias
- H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Engene, com preço-alvo de US$ 25
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Engene stock, maintains $25 price target
- enGene Holdings Inc. (ENGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Engene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on NMIBC treatment potential
- enGene completes target enrollment for pivotal bladder cancer trial
- FDA grants RMAT designation to enGene’s bladder cancer therapy
- enGene Holdings: Looking For An End To The 2025 Decline (Downgrade) (NASDAQ:ENGN)
- enGene Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Engene stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on LEGEND trial
- JMP reiterates market outperform rating on enGene stock on clinical progress
- Engene stock maintains Outperform rating at Raymond James on strong execution
- enGene Holdings Inc. adopts new employee stock plan
- enGene CMO Dr. Raj Pruthi to step down mid-June
- enGene Holdings Inc.: Unknown Company Which Looks Like A Catch (NASDAQ:ENGN)
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Faixa diária
6.44 7.00
Faixa anual
2.65 11.00
- Fechamento anterior
- 6.52
- Open
- 6.50
- Bid
- 6.78
- Ask
- 7.08
- Low
- 6.44
- High
- 7.00
- Volume
- 228
- Mudança diária
- 3.99%
- Mudança mensal
- 46.75%
- Mudança de 6 meses
- 50.33%
- Mudança anual
- 1.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh