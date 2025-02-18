货币 / ENGN
ENGN: enGene Holdings Inc
6.06 USD 0.09 (1.51%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENGN汇率已更改1.51%。当日，交易品种以低点5.92和高点6.35进行交易。
关注enGene Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.92 6.35
年范围
2.65 11.00
- 前一天收盘价
- 5.97
- 开盘价
- 6.08
- 卖价
- 6.06
- 买价
- 6.36
- 最低价
- 5.92
- 最高价
- 6.35
- 交易量
- 298
- 日变化
- 1.51%
- 月变化
- 31.17%
- 6个月变化
- 34.37%
- 年变化
- -8.87%
