ENGN: enGene Holdings Inc
7.03 USD 0.07 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENGN hat sich für heute um 1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.92 bis zu einem Hoch von 7.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die enGene Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENGN News
- H.C. Wainwright bekräftigt Kaufempfehlung für Engene-Aktie mit Kursziel von 25 US-Dollar
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Engene stock, maintains $25 price target
- enGene Holdings Inc. (ENGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Engene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on NMIBC treatment potential
- enGene completes target enrollment for pivotal bladder cancer trial
- FDA grants RMAT designation to enGene’s bladder cancer therapy
- enGene Holdings: Looking For An End To The 2025 Decline (Downgrade) (NASDAQ:ENGN)
- enGene Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Engene stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on LEGEND trial
- JMP reiterates market outperform rating on enGene stock on clinical progress
- Engene stock maintains Outperform rating at Raymond James on strong execution
- enGene Holdings Inc. adopts new employee stock plan
- enGene CMO Dr. Raj Pruthi to step down mid-June
- enGene Holdings Inc.: Unknown Company Which Looks Like A Catch (NASDAQ:ENGN)
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Tagesspanne
6.92 7.33
Jahresspanne
2.65 11.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.96
- Eröffnung
- 6.97
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Tief
- 6.92
- Hoch
- 7.33
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 1.01%
- Monatsänderung
- 52.16%
- 6-Monatsänderung
- 55.88%
- Jahresänderung
- 5.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K