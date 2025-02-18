통화 / ENGN
ENGN: enGene Holdings Inc
6.82 USD 0.14 (2.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENGN 환율이 오늘 -2.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.63이고 고가는 7.33이었습니다.
enGene Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENGN News
- 에이치씨 웨인라이트, Engene 주식에 ’매수’ 등급 재확인, 목표 주가 25달러 유지
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Engene stock, maintains $25 price target
- enGene Holdings Inc. (ENGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Engene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on NMIBC treatment potential
- enGene completes target enrollment for pivotal bladder cancer trial
- FDA grants RMAT designation to enGene’s bladder cancer therapy
- enGene Holdings: Looking For An End To The 2025 Decline (Downgrade) (NASDAQ:ENGN)
- enGene Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Engene stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on LEGEND trial
- JMP reiterates market outperform rating on enGene stock on clinical progress
- Engene stock maintains Outperform rating at Raymond James on strong execution
- enGene Holdings Inc. adopts new employee stock plan
- enGene CMO Dr. Raj Pruthi to step down mid-June
- enGene Holdings Inc.: Unknown Company Which Looks Like A Catch (NASDAQ:ENGN)
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
일일 변동 비율
6.63 7.33
년간 변동
2.65 11.00
- 이전 종가
- 6.96
- 시가
- 6.97
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- 저가
- 6.63
- 고가
- 7.33
- 볼륨
- 136
- 일일 변동
- -2.01%
- 월 변동
- 47.62%
- 6개월 변동
- 51.22%
- 년간 변동율
- 2.56%
20 9월, 토요일