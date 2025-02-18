Dövizler / ENGN
ENGN: enGene Holdings Inc
6.82 USD 0.14 (2.01%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ENGN fiyatı bugün -2.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.63 ve Yüksek fiyatı olarak 7.33 aralığında işlem gördü.
enGene Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ENGN haberleri
- H.C. Wainwright, Engene hissesi için al tavsiyesini yineleyerek 25 dolar hedef fiyatı korudu
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Engene stock, maintains $25 price target
- enGene Holdings Inc. (ENGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Engene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on NMIBC treatment potential
- enGene completes target enrollment for pivotal bladder cancer trial
- FDA grants RMAT designation to enGene’s bladder cancer therapy
- enGene Holdings: Looking For An End To The 2025 Decline (Downgrade) (NASDAQ:ENGN)
- enGene Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Engene stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on LEGEND trial
- JMP reiterates market outperform rating on enGene stock on clinical progress
- Engene stock maintains Outperform rating at Raymond James on strong execution
- enGene Holdings Inc. adopts new employee stock plan
- enGene CMO Dr. Raj Pruthi to step down mid-June
- enGene Holdings Inc.: Unknown Company Which Looks Like A Catch (NASDAQ:ENGN)
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Günlük aralık
6.63 7.33
Yıllık aralık
2.65 11.00
- Önceki kapanış
- 6.96
- Açılış
- 6.97
- Satış
- 6.82
- Alış
- 7.12
- Düşük
- 6.63
- Yüksek
- 7.33
- Hacim
- 136
- Günlük değişim
- -2.01%
- Aylık değişim
- 47.62%
- 6 aylık değişim
- 51.22%
- Yıllık değişim
- 2.56%
