通貨 / ENGN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ENGN: enGene Holdings Inc
6.96 USD 0.44 (6.75%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENGNの今日の為替レートは、6.75%変化しました。日中、通貨は1あたり6.44の安値と7.05の高値で取引されました。
enGene Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENGN News
- H.C.ワインライトがEngene株の買い推奨を維持、目標価格25ドルを据え置き
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Engene stock, maintains $25 price target
- enGene Holdings Inc. (ENGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Engene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on NMIBC treatment potential
- enGene completes target enrollment for pivotal bladder cancer trial
- FDA grants RMAT designation to enGene’s bladder cancer therapy
- enGene Holdings: Looking For An End To The 2025 Decline (Downgrade) (NASDAQ:ENGN)
- enGene Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Engene stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on LEGEND trial
- JMP reiterates market outperform rating on enGene stock on clinical progress
- Engene stock maintains Outperform rating at Raymond James on strong execution
- enGene Holdings Inc. adopts new employee stock plan
- enGene CMO Dr. Raj Pruthi to step down mid-June
- enGene Holdings Inc.: Unknown Company Which Looks Like A Catch (NASDAQ:ENGN)
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
1日のレンジ
6.44 7.05
1年のレンジ
2.65 11.00
- 以前の終値
- 6.52
- 始値
- 6.50
- 買値
- 6.96
- 買値
- 7.26
- 安値
- 6.44
- 高値
- 7.05
- 出来高
- 338
- 1日の変化
- 6.75%
- 1ヶ月の変化
- 50.65%
- 6ヶ月の変化
- 54.32%
- 1年の変化
- 4.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K