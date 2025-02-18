Divisas / ENGN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ENGN: enGene Holdings Inc
6.52 USD 0.46 (7.59%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENGN de hoy ha cambiado un 7.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.02, mientras que el máximo ha alcanzado 6.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas enGene Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENGN News
- H.C. Wainwright reitera calificación de compra para acciones de Engene, mantiene precio objetivo de 25 dólares
- H.C. Wainwright mantiene calificación de compra para Engene con precio objetivo de $25
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Engene stock, maintains $25 price target
- enGene Holdings Inc. (ENGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Engene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on NMIBC treatment potential
- enGene completes target enrollment for pivotal bladder cancer trial
- FDA grants RMAT designation to enGene’s bladder cancer therapy
- enGene Holdings: Looking For An End To The 2025 Decline (Downgrade) (NASDAQ:ENGN)
- enGene Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Engene stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on LEGEND trial
- JMP reiterates market outperform rating on enGene stock on clinical progress
- Engene stock maintains Outperform rating at Raymond James on strong execution
- enGene Holdings Inc. adopts new employee stock plan
- enGene CMO Dr. Raj Pruthi to step down mid-June
- enGene Holdings Inc.: Unknown Company Which Looks Like A Catch (NASDAQ:ENGN)
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Rango diario
6.02 6.52
Rango anual
2.65 11.00
- Cierres anteriores
- 6.06
- Open
- 6.13
- Bid
- 6.52
- Ask
- 6.82
- Low
- 6.02
- High
- 6.52
- Volumen
- 397
- Cambio diario
- 7.59%
- Cambio mensual
- 41.13%
- Cambio a 6 meses
- 44.57%
- Cambio anual
- -1.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B