ENGN: enGene Holdings Inc
6.82 USD 0.14 (2.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENGN ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.63 e ad un massimo di 7.33.
Segui le dinamiche di enGene Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.63 7.33
Intervallo Annuale
2.65 11.00
- Chiusura Precedente
- 6.96
- Apertura
- 6.97
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- Minimo
- 6.63
- Massimo
- 7.33
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- -2.01%
- Variazione Mensile
- 47.62%
- Variazione Semestrale
- 51.22%
- Variazione Annuale
- 2.56%
21 settembre, domenica