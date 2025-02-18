QuotazioniSezioni
Valute / ENGN
ENGN: enGene Holdings Inc

6.82 USD 0.14 (2.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENGN ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.63 e ad un massimo di 7.33.

Segui le dinamiche di enGene Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.63 7.33
Intervallo Annuale
2.65 11.00
Chiusura Precedente
6.96
Apertura
6.97
Bid
6.82
Ask
7.12
Minimo
6.63
Massimo
7.33
Volume
136
Variazione giornaliera
-2.01%
Variazione Mensile
47.62%
Variazione Semestrale
51.22%
Variazione Annuale
2.56%
