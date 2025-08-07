Moedas / DT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DT: Dynatrace Inc
48.56 USD 0.49 (1.02%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DT para hoje mudou para 1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.44 e o mais alto foi 48.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Dynatrace Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DT Notícias
- Here's Why Dynatrace (DT) Fell More Than Broader Market
- Dynatrace entra no GitHub MCP Registry para aprimorar fluxos de trabalho de desenvolvedores
- Dynatrace joins GitHub MCP Registry to enhance developer workflows
- BMO Capital reitera classificação Outperform para ações da Dynatrace
- Dynatrace stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Stifel mantém classificação de compra para ações da Dynatrace, prevê aceleração do crescimento
- Stifel maintains Buy rating on Dynatrace stock, sees growth acceleration
- Dynatrace, Inc. (DT) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Stifel reaffirms Buy rating on Dynatrace stock amid platform evolution
- Dynatrace’s Greifeneder Bernd sells shares worth $4,232
- Dynatrace at Citi Conference: Strategic Growth Focus
- G or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Oppenheimer assumes coverage on Dynatrace stock with Outperform rating
- RBC on why AI is not the “death of software”
- Dynatrace shareholders elect directors and approve executive compensation
- Columbia Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:LEGAX)
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dynatrace Delivers On Execution, But Not Yet On Value (NYSE:DT)
- Is Dynatrace (DT) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- C3.ai Posts Q1 Preliminary Results, Revamps Sales Team, Stock Down
- This Strategy Turned $1,000 Into $90 Million… Here Are 3 Stocks It Now Recommends
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- Dynatrace stock price target lowered to $62 by BMO Capital on modest growth
Faixa diária
48.44 48.89
Faixa anual
39.32 63.01
- Fechamento anterior
- 48.07
- Open
- 48.62
- Bid
- 48.56
- Ask
- 48.86
- Low
- 48.44
- High
- 48.89
- Volume
- 115
- Mudança diária
- 1.02%
- Mudança mensal
- -2.41%
- Mudança de 6 meses
- 2.49%
- Mudança anual
- -9.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh