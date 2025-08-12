Divisas / DT
DT: Dynatrace Inc
48.07 USD 0.26 (0.54%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DT de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.58, mientras que el máximo ha alcanzado 48.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dynatrace Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DT News
- Here's Why Dynatrace (DT) Fell More Than Broader Market
- Dynatrace se une al registro MCP de GitHub para mejorar los flujos de trabajo de los desarrolladores
- Dynatrace se une al Registro MCP de GitHub para mejorar flujos de trabajo
- Dynatrace joins GitHub MCP Registry to enhance developer workflows
- BMO Capital reitera calificación de Dynatrace en "Outperform"
- BMO Capital reitera la calificación de Mejor Rendimiento para las acciones de Dynatrace
- Dynatrace stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Stifel mantiene calificación de Compra para Dynatrace, prevé aceleración del crecimiento
- Stifel mantiene calificación de Compra para acciones de Dynatrace, prevé aceleración del crecimiento
- Stifel maintains Buy rating on Dynatrace stock, sees growth acceleration
- Dynatrace, Inc. (DT) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Stifel reafirma calificación de Compra para Dynatrace en medio de evolución de plataforma
- Stifel reaffirms Buy rating on Dynatrace stock amid platform evolution
- Bernd Greifeneder de Dynatrace vende acciones por valor de 4.232 dólares
- Dynatrace’s Greifeneder Bernd sells shares worth $4,232
- Dynatrace at Citi Conference: Strategic Growth Focus
- G or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Oppenheimer assumes coverage on Dynatrace stock with Outperform rating
- RBC on why AI is not the “death of software”
- Dynatrace shareholders elect directors and approve executive compensation
- Columbia Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:LEGAX)
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dynatrace Delivers On Execution, But Not Yet On Value (NYSE:DT)
Rango diario
47.58 48.73
Rango anual
39.32 63.01
- Cierres anteriores
- 47.81
- Open
- 48.37
- Bid
- 48.07
- Ask
- 48.37
- Low
- 47.58
- High
- 48.73
- Volumen
- 10.204 K
- Cambio diario
- 0.54%
- Cambio mensual
- -3.40%
- Cambio a 6 meses
- 1.46%
- Cambio anual
- -10.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B