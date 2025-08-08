Dövizler / DT
DT: Dynatrace Inc
48.36 USD 0.22 (0.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DT fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.19 ve Yüksek fiyatı olarak 49.16 aralığında işlem gördü.
Dynatrace Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
48.19 49.16
Yıllık aralık
39.32 63.01
- Önceki kapanış
- 48.58
- Açılış
- 48.60
- Satış
- 48.36
- Alış
- 48.66
- Düşük
- 48.19
- Yüksek
- 49.16
- Hacim
- 6.527 K
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- -2.81%
- 6 aylık değişim
- 2.07%
- Yıllık değişim
- -9.62%
21 Eylül, Pazar