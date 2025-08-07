Валюты / DT
DT: Dynatrace Inc
47.81 USD 0.82 (1.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DT за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.67, а максимальная — 48.51.
Следите за динамикой Dynatrace Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.67 48.51
Годовой диапазон
39.32 63.01
- Предыдущее закрытие
- 48.63
- Open
- 48.45
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Low
- 47.67
- High
- 48.51
- Объем
- 9.665 K
- Дневное изменение
- -1.69%
- Месячное изменение
- -3.92%
- 6-месячное изменение
- 0.91%
- Годовое изменение
- -10.65%
