DT: Dynatrace Inc
48.58 USD 0.51 (1.06%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DT hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.38 bis zu einem Hoch von 49.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynatrace Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DT News
Tagesspanne
48.38 49.04
Jahresspanne
39.32 63.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.07
- Eröffnung
- 48.62
- Bid
- 48.58
- Ask
- 48.88
- Tief
- 48.38
- Hoch
- 49.04
- Volumen
- 5.540 K
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- -2.37%
- 6-Monatsänderung
- 2.53%
- Jahresänderung
- -9.21%
