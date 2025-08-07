通貨 / DT
DT: Dynatrace Inc
48.58 USD 0.51 (1.06%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DTの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり48.38の安値と49.04の高値で取引されました。
Dynatrace Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DT News
- Here's Why Dynatrace (DT) Fell More Than Broader Market
- DynatraceがGitHub MCPレジストリに参加し開発者ワークフローを強化
- Dynatrace joins GitHub MCP Registry to enhance developer workflows
- BMOキャピタル、Dynatraceの「アウトパフォーム」評価を維持
- Dynatrace stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- スティーフェル、ダイナトレース株の「買い」評価を維持、成長加速を予想
- Stifel maintains Buy rating on Dynatrace stock, sees growth acceleration
- Dynatrace, Inc. (DT) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Stifel reaffirms Buy rating on Dynatrace stock amid platform evolution
- Dynatrace’s Greifeneder Bernd sells shares worth $4,232
- Dynatrace at Citi Conference: Strategic Growth Focus
- G or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Oppenheimer assumes coverage on Dynatrace stock with Outperform rating
- RBC on why AI is not the “death of software”
- Dynatrace shareholders elect directors and approve executive compensation
- Columbia Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:LEGAX)
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dynatrace Delivers On Execution, But Not Yet On Value (NYSE:DT)
- Is Dynatrace (DT) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- C3.ai Posts Q1 Preliminary Results, Revamps Sales Team, Stock Down
- This Strategy Turned $1,000 Into $90 Million… Here Are 3 Stocks It Now Recommends
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- Dynatrace stock price target lowered to $62 by BMO Capital on modest growth
1日のレンジ
48.38 49.04
1年のレンジ
39.32 63.01
- 以前の終値
- 48.07
- 始値
- 48.62
- 買値
- 48.58
- 買値
- 48.88
- 安値
- 48.38
- 高値
- 49.04
- 出来高
- 5.540 K
- 1日の変化
- 1.06%
- 1ヶ月の変化
- -2.37%
- 6ヶ月の変化
- 2.53%
- 1年の変化
- -9.21%
