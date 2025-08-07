クォートセクション
通貨 / DT
株に戻る

DT: Dynatrace Inc

48.58 USD 0.51 (1.06%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DTの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり48.38の安値と49.04の高値で取引されました。

Dynatrace Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DT News

1日のレンジ
48.38 49.04
1年のレンジ
39.32 63.01
以前の終値
48.07
始値
48.62
買値
48.58
買値
48.88
安値
48.38
高値
49.04
出来高
5.540 K
1日の変化
1.06%
1ヶ月の変化
-2.37%
6ヶ月の変化
2.53%
1年の変化
-9.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K