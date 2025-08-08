통화 / DT
DT: Dynatrace Inc
48.36 USD 0.22 (0.45%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DT 환율이 오늘 -0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.19이고 고가는 49.16이었습니다.
Dynatrace Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DT News
- LDOS or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Here's Why Dynatrace (DT) Fell More Than Broader Market
- 다이나트레이스, 개발자 워크플로우 개선 위해 GitHub MCP 레지스트리 참여
- Dynatrace joins GitHub MCP Registry to enhance developer workflows
- 다이나트레이스, BMO캐피털 ’아웃퍼폼’ 등급 재확인
- Dynatrace stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- 스티펠, Dynatrace 주식에 ’매수’ 등급 유지, 성장 가속화 전망
- Stifel maintains Buy rating on Dynatrace stock, sees growth acceleration
- Dynatrace, Inc. (DT) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Stifel reaffirms Buy rating on Dynatrace stock amid platform evolution
- Dynatrace’s Greifeneder Bernd sells shares worth $4,232
- Dynatrace at Citi Conference: Strategic Growth Focus
- G or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Oppenheimer assumes coverage on Dynatrace stock with Outperform rating
- RBC on why AI is not the “death of software”
- Dynatrace shareholders elect directors and approve executive compensation
- Columbia Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:LEGAX)
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dynatrace Delivers On Execution, But Not Yet On Value (NYSE:DT)
- Is Dynatrace (DT) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- C3.ai Posts Q1 Preliminary Results, Revamps Sales Team, Stock Down
- This Strategy Turned $1,000 Into $90 Million… Here Are 3 Stocks It Now Recommends
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
일일 변동 비율
48.19 49.16
년간 변동
39.32 63.01
- 이전 종가
- 48.58
- 시가
- 48.60
- Bid
- 48.36
- Ask
- 48.66
- 저가
- 48.19
- 고가
- 49.16
- 볼륨
- 6.527 K
- 일일 변동
- -0.45%
- 월 변동
- -2.81%
- 6개월 변동
- 2.07%
- 년간 변동율
- -9.62%
