DT: Dynatrace Inc
48.36 USD 0.22 (0.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DT a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.19 et à un maximum de 49.16.
Suivez la dynamique Dynatrace Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DT Nouvelles
- LDOS or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dynatrace rejoint le registre GitHub MCP pour améliorer les flux de travail des développeurs
- BMO Capital réitère la note "Surperformance" pour l’action Dynatrace
- Stifel maintient sa recommandation d’achat sur l’action Dynatrace et prévoit une accélération de la croissance
- Dynatrace, Inc. (DT) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Stifel maintient sa recommandation d’achat sur Dynatrace pendant l’évolution de la plateforme
- Bernd Greifeneder de Dynatrace vend des actions d’une valeur de 4.232€
- Dynatrace at Citi Conference: Strategic Growth Focus
- G or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- RBC on why AI is not the “death of software”
- Columbia Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:LEGAX)
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dynatrace Delivers On Execution, But Not Yet On Value (NYSE:DT)
- Is Dynatrace (DT) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- C3.ai Posts Q1 Preliminary Results, Revamps Sales Team, Stock Down
Range quotidien
48.19 49.16
Range Annuel
39.32 63.01
- Clôture Précédente
- 48.58
- Ouverture
- 48.60
- Bid
- 48.36
- Ask
- 48.66
- Plus Bas
- 48.19
- Plus Haut
- 49.16
- Volume
- 6.527 K
- Changement quotidien
- -0.45%
- Changement Mensuel
- -2.81%
- Changement à 6 Mois
- 2.07%
- Changement Annuel
- -9.62%
20 septembre, samedi