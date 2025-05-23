Moedas / DRD
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
23.67 USD 0.29 (1.21%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRD para hoje mudou para -1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.45 e o mais alto foi 23.99.
Veja a dinâmica do par de moedas DRDGOLD Limited American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DRD Notícias
Faixa diária
23.45 23.99
Faixa anual
8.38 24.47
- Fechamento anterior
- 23.96
- Open
- 23.51
- Bid
- 23.67
- Ask
- 23.97
- Low
- 23.45
- High
- 23.99
- Volume
- 1.017 K
- Mudança diária
- -1.21%
- Mudança mensal
- 24.58%
- Mudança de 6 meses
- 50.96%
- Mudança anual
- 141.53%
