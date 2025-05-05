Валюты / DRD
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
23.39 USD 0.07 (0.30%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRD за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.95, а максимальная — 23.65.
Следите за динамикой DRDGOLD Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DRD
Дневной диапазон
22.95 23.65
Годовой диапазон
8.38 23.65
- Предыдущее закрытие
- 23.32
- Open
- 23.09
- Bid
- 23.39
- Ask
- 23.69
- Low
- 22.95
- High
- 23.65
- Объем
- 2.162 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 23.11%
- 6-месячное изменение
- 49.17%
- Годовое изменение
- 138.67%
