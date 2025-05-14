Devises / DRD
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
25.62 USD 1.20 (4.91%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRD a changé de 4.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.56 et à un maximum de 26.11.
Suivez la dynamique DRDGOLD Limited American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DRD Nouvelles
Range quotidien
24.56 26.11
Range Annuel
8.38 26.11
- Clôture Précédente
- 24.42
- Ouverture
- 24.56
- Bid
- 25.62
- Ask
- 25.92
- Plus Bas
- 24.56
- Plus Haut
- 26.11
- Volume
- 2.796 K
- Changement quotidien
- 4.91%
- Changement Mensuel
- 34.84%
- Changement à 6 Mois
- 63.39%
- Changement Annuel
- 161.43%
20 septembre, samedi