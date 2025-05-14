CotationsSections
Devises / DRD
Retour à Actions

DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares

25.62 USD 1.20 (4.91%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DRD a changé de 4.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.56 et à un maximum de 26.11.

Suivez la dynamique DRDGOLD Limited American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRD Nouvelles

Range quotidien
24.56 26.11
Range Annuel
8.38 26.11
Clôture Précédente
24.42
Ouverture
24.56
Bid
25.62
Ask
25.92
Plus Bas
24.56
Plus Haut
26.11
Volume
2.796 K
Changement quotidien
4.91%
Changement Mensuel
34.84%
Changement à 6 Mois
63.39%
Changement Annuel
161.43%
20 septembre, samedi