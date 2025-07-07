KurseKategorien
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares

24.42 USD 0.46 (1.92%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRD hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.45 bis zu einem Hoch von 24.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die DRDGOLD Limited American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Tagesspanne
23.45 24.47
Jahresspanne
8.38 24.47
Vorheriger Schlusskurs
23.96
Eröffnung
23.51
Bid
24.42
Ask
24.72
Tief
23.45
Hoch
24.47
Volumen
2.139 K
Tagesänderung
1.92%
Monatsänderung
28.53%
6-Monatsänderung
55.74%
Jahresänderung
149.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K