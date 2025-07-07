Währungen / DRD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
24.42 USD 0.46 (1.92%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRD hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.45 bis zu einem Hoch von 24.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die DRDGOLD Limited American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRD News
- DRDGOLD Limited (DRD) GOLD Limited Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:DRD) 2025-09-17
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- Recent Price Trend in DRDGOLD (DRD) is Your Friend, Here's Why
- Are Basic Materials Stocks Lagging DRDGOLD Limited (DRD) This Year?
- Anleger-Schock: KI-Empfehlung stürzt -36 % ab
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- 187% Outperformance bei 86,67% Trefferquote - KI-Aktienauswahl macht es möglich!
- KI-Power: +43,4 % Rendite in nur einer Woche!
- 3 Top Gold Mining Stocks Set to Ride the Bullion Boom
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Tap Wall Street Rally
- With a 90%+ MTD winner & an 83% hit rate, this AI stock picker is now up +131.69%
- Still betting on Nvidia? Our AI picked this stock instead; it’s up 96%+ THIS MONTH
- DRDGOLD (DRD) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Is DRDGOLD Limited (DRD) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Here's How to Play Harmony Gold Stock Before FY25 Earnings Release
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on DRDGOLD stock amid strong earnings
- DRDGOLD reports higher annual earnings and declares final dividend
- Up 23%+ in two sessions, this satellite stock looks poised for further upside
- Is HMY Stock a Screaming Buy After the 75% YTD Price Rally?
- DRDGold: Expansion Underway In SA, But Shares Could Pull Back A Bit (NYSE:DRD)
- DRDGold Stock: Well Positioned For Expansion (NYSE:DRD)
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
Tagesspanne
23.45 24.47
Jahresspanne
8.38 24.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.96
- Eröffnung
- 23.51
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- Tief
- 23.45
- Hoch
- 24.47
- Volumen
- 2.139 K
- Tagesänderung
- 1.92%
- Monatsänderung
- 28.53%
- 6-Monatsänderung
- 55.74%
- Jahresänderung
- 149.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K