货币 / DRD
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
24.18 USD 0.79 (3.38%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRD汇率已更改3.38%。当日，交易品种以低点22.49和高点24.18进行交易。
关注DRDGOLD Limited American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DRD新闻
日范围
22.49 24.18
年范围
8.38 24.18
- 前一天收盘价
- 23.39
- 开盘价
- 22.57
- 卖价
- 24.18
- 买价
- 24.48
- 最低价
- 22.49
- 最高价
- 24.18
- 交易量
- 1.459 K
- 日变化
- 3.38%
- 月变化
- 27.26%
- 6个月变化
- 54.21%
- 年变化
- 146.73%
