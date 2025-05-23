Divisas / DRD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
23.96 USD 0.57 (2.44%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DRD de hoy ha cambiado un 2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.49, mientras que el máximo ha alcanzado 24.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DRDGOLD Limited American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRD News
- DRDGOLD Limited (DRD) GOLD Limited Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:DRD) 2025-09-17
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- Recent Price Trend in DRDGOLD (DRD) is Your Friend, Here's Why
- Are Basic Materials Stocks Lagging DRDGOLD Limited (DRD) This Year?
- Conmoción entre los inversores: la recomendación de IA se desploma un 36%
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- 3 Top Gold Mining Stocks Set to Ride the Bullion Boom
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Tap Wall Street Rally
- With a 90%+ MTD winner & an 83% hit rate, this AI stock picker is now up +131.69%
- Still betting on Nvidia? Our AI picked this stock instead; it’s up 96%+ THIS MONTH
- DRDGOLD (DRD) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Is DRDGOLD Limited (DRD) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Here's How to Play Harmony Gold Stock Before FY25 Earnings Release
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on DRDGOLD stock amid strong earnings
- DRDGOLD reports higher annual earnings and declares final dividend
- Up 23%+ in two sessions, this satellite stock looks poised for further upside
- Is HMY Stock a Screaming Buy After the 75% YTD Price Rally?
- DRDGold: Expansion Underway In SA, But Shares Could Pull Back A Bit (NYSE:DRD)
- DRDGold Stock: Well Positioned For Expansion (NYSE:DRD)
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Stock Of The Day: Gold Stock Jumps Past Buy Point As Investors Rush Back To Precious Metal
- Gold Stocks Extend Rally Amid New Trump Tariff Threats. Several Flash Buy Signals.
Rango diario
22.49 24.47
Rango anual
8.38 24.47
- Cierres anteriores
- 23.39
- Open
- 22.57
- Bid
- 23.96
- Ask
- 24.26
- Low
- 22.49
- High
- 24.47
- Volumen
- 2.679 K
- Cambio diario
- 2.44%
- Cambio mensual
- 26.11%
- Cambio a 6 meses
- 52.81%
- Cambio anual
- 144.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B