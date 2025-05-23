CotizacionesSecciones
Divisas / DRD
Volver a Acciones

DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares

23.96 USD 0.57 (2.44%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DRD de hoy ha cambiado un 2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.49, mientras que el máximo ha alcanzado 24.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DRDGOLD Limited American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRD News

Rango diario
22.49 24.47
Rango anual
8.38 24.47
Cierres anteriores
23.39
Open
22.57
Bid
23.96
Ask
24.26
Low
22.49
High
24.47
Volumen
2.679 K
Cambio diario
2.44%
Cambio mensual
26.11%
Cambio a 6 meses
52.81%
Cambio anual
144.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B