Dövizler / DRD
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
25.62 USD 1.20 (4.91%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRD fiyatı bugün 4.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.56 ve Yüksek fiyatı olarak 26.11 aralığında işlem gördü.
DRDGOLD Limited American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.56 26.11
Yıllık aralık
8.38 26.11
- Önceki kapanış
- 24.42
- Açılış
- 24.56
- Satış
- 25.62
- Alış
- 25.92
- Düşük
- 24.56
- Yüksek
- 26.11
- Hacim
- 2.796 K
- Günlük değişim
- 4.91%
- Aylık değişim
- 34.84%
- 6 aylık değişim
- 63.39%
- Yıllık değişim
- 161.43%
21 Eylül, Pazar