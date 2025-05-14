通貨 / DRD
DRD: DRDGOLD Limited American Depositary Shares
24.42 USD 0.46 (1.92%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DRDの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり23.45の安値と24.47の高値で取引されました。
DRDGOLD Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.45 24.47
1年のレンジ
8.38 24.47
- 以前の終値
- 23.96
- 始値
- 23.51
- 買値
- 24.42
- 買値
- 24.72
- 安値
- 23.45
- 高値
- 24.47
- 出来高
- 2.139 K
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 28.53%
- 6ヶ月の変化
- 55.74%
- 1年の変化
- 149.18%
