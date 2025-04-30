Moedas / CX
CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.40 USD 0.05 (0.53%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CX para hoje mudou para -0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.40 e o mais alto foi 9.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CX Notícias
- Cemex stock hits 52-week high at 9.54 USD
- Cemex announces second dividend installment for holders of CPOs and ADSs
- S&P upgrades Cemex national credit rating to mxAAA, outlook stable
- BofA Securities raises CEMEX stock price target to $10 on cost savings
- Cemex stock hits 52-week high at $9.19 amid strong annual growth
- Scotiabank raises Cemex stock price target to $10.90 on lower rates
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan upgrades Cemex stock rating to Overweight on cost-saving program
- Cemex stock hits 52-week high at $8.84
- Cemex stock hits 52-week high at 8.79 USD
- Cemex stock hits 52-week high at $8.48
- Solid Margins, Bold Moves: Cemex Stock Is Playing The Long Game (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Martin Marietta Materials: Still A Hold, Despite Volatility (NYSE:MLM)
- Mexico’s Cemex posts double-digit profit rise as restructuring kicks in
- BofA Securities raises Cemex stock price target to $8.00 on lower cost of capital
- Cemex stock hits 52-week high at $7.50
- CombinedX Q2 2025 slides: organic growth declines despite Align acquisition
- Cemex stock hits 52-week high at $7.34
- Cemex closes $1 billion subordinated notes offering
- cemex announces dividend payments totaling $130 million
- Cemex Stock (CX) Pops on Q1 Profits Surge - TipRanks.com
Faixa diária
9.40 9.49
Faixa anual
4.89 9.61
- Fechamento anterior
- 9.45
- Open
- 9.49
- Bid
- 9.40
- Ask
- 9.70
- Low
- 9.40
- High
- 9.49
- Volume
- 124
- Mudança diária
- -0.53%
- Mudança mensal
- 5.03%
- Mudança de 6 meses
- 66.37%
- Mudança anual
- 53.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh