货币 / CX
CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.56 USD 0.03 (0.31%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CX汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点9.48和高点9.57进行交易。
关注Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CX新闻
- Cemex stock hits 52-week high at 9.54 USD
- Cemex announces second dividend installment for holders of CPOs and ADSs
- S&P upgrades Cemex national credit rating to mxAAA, outlook stable
- BofA Securities raises CEMEX stock price target to $10 on cost savings
- Cemex stock hits 52-week high at $9.19 amid strong annual growth
- Scotiabank raises Cemex stock price target to $10.90 on lower rates
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan upgrades Cemex stock rating to Overweight on cost-saving program
- Cemex stock hits 52-week high at $8.84
- Cemex stock hits 52-week high at 8.79 USD
- Cemex stock hits 52-week high at $8.48
- Solid Margins, Bold Moves: Cemex Stock Is Playing The Long Game (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Martin Marietta Materials: Still A Hold, Despite Volatility (NYSE:MLM)
- Mexico’s Cemex posts double-digit profit rise as restructuring kicks in
- BofA Securities raises Cemex stock price target to $8.00 on lower cost of capital
- Cemex stock hits 52-week high at $7.50
- CombinedX Q2 2025 slides: organic growth declines despite Align acquisition
- Cemex stock hits 52-week high at $7.34
- Cemex closes $1 billion subordinated notes offering
- cemex announces dividend payments totaling $130 million
- Cemex Stock (CX) Pops on Q1 Profits Surge - TipRanks.com
日范围
9.48 9.57
年范围
4.89 9.57
- 前一天收盘价
- 9.53
- 开盘价
- 9.54
- 卖价
- 9.56
- 买价
- 9.86
- 最低价
- 9.48
- 最高价
- 9.57
- 交易量
- 5.612 K
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 6.82%
- 6个月变化
- 69.20%
- 年变化
- 56.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值