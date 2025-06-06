Divisas / CX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.45 USD 0.11 (1.15%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CX de hoy ha cambiado un -1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.43, mientras que el máximo ha alcanzado 9.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CX News
- Las acciones de Cemex alcanzan un máximo de 52 semanas a 9,54 dólares
- Cemex stock hits 52-week high at 9.54 USD
- Cemex announces second dividend installment for holders of CPOs and ADSs
- S&P upgrades Cemex national credit rating to mxAAA, outlook stable
- BofA Securities raises CEMEX stock price target to $10 on cost savings
- Cemex stock hits 52-week high at $9.19 amid strong annual growth
- Scotiabank raises Cemex stock price target to $10.90 on lower rates
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan upgrades Cemex stock rating to Overweight on cost-saving program
- Cemex stock hits 52-week high at $8.84
- Cemex stock hits 52-week high at 8.79 USD
- Cemex stock hits 52-week high at $8.48
- Solid Margins, Bold Moves: Cemex Stock Is Playing The Long Game (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Martin Marietta Materials: Still A Hold, Despite Volatility (NYSE:MLM)
- Mexico’s Cemex posts double-digit profit rise as restructuring kicks in
- BofA Securities raises Cemex stock price target to $8.00 on lower cost of capital
- Cemex stock hits 52-week high at $7.50
- CombinedX Q2 2025 slides: organic growth declines despite Align acquisition
- Cemex stock hits 52-week high at $7.34
- Cemex closes $1 billion subordinated notes offering
- cemex announces dividend payments totaling $130 million
Rango diario
9.43 9.61
Rango anual
4.89 9.61
- Cierres anteriores
- 9.56
- Open
- 9.52
- Bid
- 9.45
- Ask
- 9.75
- Low
- 9.43
- High
- 9.61
- Volumen
- 7.846 K
- Cambio diario
- -1.15%
- Cambio mensual
- 5.59%
- Cambio a 6 meses
- 67.26%
- Cambio anual
- 54.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B