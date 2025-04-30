통화 / CX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.06 USD 0.25 (2.69%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CX 환율이 오늘 -2.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.03이고 고가는 9.36이었습니다.
Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CX News
- Cemex stock hits 52-week high at 9.54 USD
- Cemex announces second dividend installment for holders of CPOs and ADSs
- S&P upgrades Cemex national credit rating to mxAAA, outlook stable
- BofA Securities raises CEMEX stock price target to $10 on cost savings
- Cemex stock hits 52-week high at $9.19 amid strong annual growth
- Scotiabank raises Cemex stock price target to $10.90 on lower rates
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan upgrades Cemex stock rating to Overweight on cost-saving program
- Cemex stock hits 52-week high at $8.84
- Cemex stock hits 52-week high at 8.79 USD
- Cemex stock hits 52-week high at $8.48
- Solid Margins, Bold Moves: Cemex Stock Is Playing The Long Game (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Martin Marietta Materials: Still A Hold, Despite Volatility (NYSE:MLM)
- Mexico’s Cemex posts double-digit profit rise as restructuring kicks in
- BofA Securities raises Cemex stock price target to $8.00 on lower cost of capital
- Cemex stock hits 52-week high at $7.50
- CombinedX Q2 2025 slides: organic growth declines despite Align acquisition
- Cemex stock hits 52-week high at $7.34
- Cemex closes $1 billion subordinated notes offering
- cemex announces dividend payments totaling $130 million
- Cemex Stock (CX) Pops on Q1 Profits Surge - TipRanks.com
일일 변동 비율
9.03 9.36
년간 변동
4.89 9.61
- 이전 종가
- 9.31
- 시가
- 9.35
- Bid
- 9.06
- Ask
- 9.36
- 저가
- 9.03
- 고가
- 9.36
- 볼륨
- 10.407 K
- 일일 변동
- -2.69%
- 월 변동
- 1.23%
- 6개월 변동
- 60.35%
- 년간 변동율
- 48.28%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K