Devises / CX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.06 USD 0.25 (2.69%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CX a changé de -2.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.03 et à un maximum de 9.36.
Suivez la dynamique Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CX Nouvelles
- L’action Cemex atteint un plus haut de 52 semaines à 9,54 USD
- Cemex stock hits 52-week high at 9.54 USD
- Cemex announces second dividend installment for holders of CPOs and ADSs
- S&P upgrades Cemex national credit rating to mxAAA, outlook stable
- BofA Securities raises CEMEX stock price target to $10 on cost savings
- Cemex stock hits 52-week high at $9.19 amid strong annual growth
- Scotiabank raises Cemex stock price target to $10.90 on lower rates
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan upgrades Cemex stock rating to Overweight on cost-saving program
- Cemex stock hits 52-week high at $8.84
- Cemex stock hits 52-week high at 8.79 USD
- Cemex stock hits 52-week high at $8.48
- Solid Margins, Bold Moves: Cemex Stock Is Playing The Long Game (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Martin Marietta Materials: Still A Hold, Despite Volatility (NYSE:MLM)
- Mexico’s Cemex posts double-digit profit rise as restructuring kicks in
- BofA Securities raises Cemex stock price target to $8.00 on lower cost of capital
- Cemex stock hits 52-week high at $7.50
- CombinedX Q2 2025 slides: organic growth declines despite Align acquisition
- Cemex stock hits 52-week high at $7.34
- Cemex closes $1 billion subordinated notes offering
- cemex announces dividend payments totaling $130 million
Range quotidien
9.03 9.36
Range Annuel
4.89 9.61
- Clôture Précédente
- 9.31
- Ouverture
- 9.35
- Bid
- 9.06
- Ask
- 9.36
- Plus Bas
- 9.03
- Plus Haut
- 9.36
- Volume
- 10.407 K
- Changement quotidien
- -2.69%
- Changement Mensuel
- 1.23%
- Changement à 6 Mois
- 60.35%
- Changement Annuel
- 48.28%
20 septembre, samedi