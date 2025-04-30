Валюты / CX
CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.56 USD 0.03 (0.31%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CX за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.48, а максимальная — 9.57.
Следите за динамикой Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.48 9.57
Годовой диапазон
4.89 9.57
- Предыдущее закрытие
- 9.53
- Open
- 9.54
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Low
- 9.48
- High
- 9.57
- Объем
- 5.612 K
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 6.82%
- 6-месячное изменение
- 69.20%
- Годовое изменение
- 56.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.