CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.06 USD 0.25 (2.69%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CX fiyatı bugün -2.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.03 ve Yüksek fiyatı olarak 9.36 aralığında işlem gördü.
Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Cemex stock hits 52-week high at 9.54 USD
- Cemex announces second dividend installment for holders of CPOs and ADSs
- S&P upgrades Cemex national credit rating to mxAAA, outlook stable
- BofA Securities raises CEMEX stock price target to $10 on cost savings
- Cemex stock hits 52-week high at $9.19 amid strong annual growth
- Scotiabank raises Cemex stock price target to $10.90 on lower rates
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan upgrades Cemex stock rating to Overweight on cost-saving program
- Cemex stock hits 52-week high at $8.84
- Cemex stock hits 52-week high at 8.79 USD
- Cemex stock hits 52-week high at $8.48
- Solid Margins, Bold Moves: Cemex Stock Is Playing The Long Game (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CX)
- CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Martin Marietta Materials: Still A Hold, Despite Volatility (NYSE:MLM)
- Mexico’s Cemex posts double-digit profit rise as restructuring kicks in
- BofA Securities raises Cemex stock price target to $8.00 on lower cost of capital
- Cemex stock hits 52-week high at $7.50
- CombinedX Q2 2025 slides: organic growth declines despite Align acquisition
- Cemex stock hits 52-week high at $7.34
- Cemex closes $1 billion subordinated notes offering
- cemex announces dividend payments totaling $130 million
- Cemex Stock (CX) Pops on Q1 Profits Surge - TipRanks.com
Günlük aralık
9.03 9.36
Yıllık aralık
4.89 9.61
- Önceki kapanış
- 9.31
- Açılış
- 9.35
- Satış
- 9.06
- Alış
- 9.36
- Düşük
- 9.03
- Yüksek
- 9.36
- Hacim
- 10.407 K
- Günlük değişim
- -2.69%
- Aylık değişim
- 1.23%
- 6 aylık değişim
- 60.35%
- Yıllık değişim
- 48.28%
21 Eylül, Pazar