CX: Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR
9.31 USD 0.14 (1.48%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CX hat sich für heute um -1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.28 bis zu einem Hoch von 9.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.28 9.49
Jahresspanne
4.89 9.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.45
- Eröffnung
- 9.49
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Tief
- 9.28
- Hoch
- 9.49
- Volumen
- 7.005 K
- Tagesänderung
- -1.48%
- Monatsänderung
- 4.02%
- 6-Monatsänderung
- 64.78%
- Jahresänderung
- 52.37%
