Moedas / COLM
COLM: Columbia Sportswear Company
53.95 USD 0.70 (1.31%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COLM para hoje mudou para 1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.95 e o mais alto foi 54.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbia Sportswear Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COLM Notícias
Faixa diária
53.95 54.28
Faixa anual
48.10 92.88
- Fechamento anterior
- 53.25
- Open
- 54.01
- Bid
- 53.95
- Ask
- 54.25
- Low
- 53.95
- High
- 54.28
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 1.31%
- Mudança mensal
- -2.46%
- Mudança de 6 meses
- -29.02%
- Mudança anual
- -34.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh