货币 / COLM
COLM: Columbia Sportswear Company
54.67 USD 0.77 (1.43%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COLM汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点54.02和高点54.88进行交易。
关注Columbia Sportswear Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
54.02 54.88
年范围
48.10 92.88
- 前一天收盘价
- 53.90
- 开盘价
- 54.18
- 卖价
- 54.67
- 买价
- 54.97
- 最低价
- 54.02
- 最高价
- 54.88
- 交易量
- 784
- 日变化
- 1.43%
- 月变化
- -1.16%
- 6个月变化
- -28.08%
- 年变化
- -34.08%
