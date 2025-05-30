통화 / COLM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
COLM: Columbia Sportswear Company
53.35 USD 1.04 (1.91%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COLM 환율이 오늘 -1.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.21이고 고가는 54.47이었습니다.
Columbia Sportswear Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLM News
- Is Columbia Set for Growth on ACCELERATE and Brand Momentum?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Columbia Sportswear: Well-Positioned Retailer, Attractive Discount
- CFRA lowers Columbia Sportswear stock price target on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $47 at BofA Securities
- Columbia Is Cheaper And Growing Abroad, But Not Yet An Opportunity (NASDAQ:COLM)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Columbia Sportswear beats Q2 2025 EPS forecast
- Columbia Sportswear Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:COLM)
- Columbia Sportswear Company (COLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Columbia Sportswear Q2 2025 slides: International growth offsets U.S. weakness
- Columbia Sportswear shares tumble as Q3 guidance disappoints
- Columbia Sportswear earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Columbia Sportswear stock hits 52-week low at 58.42 USD
- Revolve Group (RVLV) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Columbia Sportswear (COLM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $45 at UBS on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $64 at Citi
- NW Natural Holding Company appoints two new directors to boards
- Columbia Sportswear shareholders vote on key issues
- This PVH Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Commercial Metals (NYSE:CMC), Brixmor Property Group (NYSE:BRX)
- Needham starts Columbia Sportswear coverage with Hold rating
일일 변동 비율
53.21 54.47
년간 변동
48.10 92.88
- 이전 종가
- 54.39
- 시가
- 54.47
- Bid
- 53.35
- Ask
- 53.65
- 저가
- 53.21
- 고가
- 54.47
- 볼륨
- 1.772 K
- 일일 변동
- -1.91%
- 월 변동
- -3.54%
- 6개월 변동
- -29.81%
- 년간 변동율
- -35.68%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K