COLM: Columbia Sportswear Company

53.35 USD 1.04 (1.91%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COLM a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.21 et à un maximum de 54.47.

Suivez la dynamique Columbia Sportswear Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
53.21 54.47
Range Annuel
48.10 92.88
Clôture Précédente
54.39
Ouverture
54.47
Bid
53.35
Ask
53.65
Plus Bas
53.21
Plus Haut
54.47
Volume
1.772 K
Changement quotidien
-1.91%
Changement Mensuel
-3.54%
Changement à 6 Mois
-29.81%
Changement Annuel
-35.68%
