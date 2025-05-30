通貨 / COLM
COLM: Columbia Sportswear Company
54.39 USD 1.14 (2.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COLMの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり53.73の安値と54.46の高値で取引されました。
Columbia Sportswear Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COLM News
- Is Columbia Set for Growth on ACCELERATE and Brand Momentum?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Columbia Sportswear: Well-Positioned Retailer, Attractive Discount
- CFRA lowers Columbia Sportswear stock price target on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $47 at BofA Securities
- Columbia Is Cheaper And Growing Abroad, But Not Yet An Opportunity (NASDAQ:COLM)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Columbia Sportswear beats Q2 2025 EPS forecast
- Columbia Sportswear Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:COLM)
- Columbia Sportswear Company (COLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Columbia Sportswear Q2 2025 slides: International growth offsets U.S. weakness
- Columbia Sportswear shares tumble as Q3 guidance disappoints
- Columbia Sportswear earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Columbia Sportswear stock hits 52-week low at 58.42 USD
- Revolve Group (RVLV) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Columbia Sportswear (COLM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $45 at UBS on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $64 at Citi
- NW Natural Holding Company appoints two new directors to boards
- Columbia Sportswear shareholders vote on key issues
- This PVH Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Commercial Metals (NYSE:CMC), Brixmor Property Group (NYSE:BRX)
- Needham starts Columbia Sportswear coverage with Hold rating
1日のレンジ
53.73 54.46
1年のレンジ
48.10 92.88
- 以前の終値
- 53.25
- 始値
- 54.01
- 買値
- 54.39
- 買値
- 54.69
- 安値
- 53.73
- 高値
- 54.46
- 出来高
- 1.935 K
- 1日の変化
- 2.14%
- 1ヶ月の変化
- -1.66%
- 6ヶ月の変化
- -28.44%
- 1年の変化
- -34.42%
