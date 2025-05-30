クォートセクション
通貨 / COLM
COLM: Columbia Sportswear Company

54.39 USD 1.14 (2.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COLMの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり53.73の安値と54.46の高値で取引されました。

Columbia Sportswear Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
53.73 54.46
1年のレンジ
48.10 92.88
以前の終値
53.25
始値
54.01
買値
54.39
買値
54.69
安値
53.73
高値
54.46
出来高
1.935 K
1日の変化
2.14%
1ヶ月の変化
-1.66%
6ヶ月の変化
-28.44%
1年の変化
-34.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K